Fahrerflucht: Unfalllenker ging einfach nach Hause

Der 26 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Villach-Land fuhr in der Nacht auf Sonntag auf der Rosentaler Straße in Velden in Richtung Zentrum. In einer Linkskurve passierte der Unfall: Der Lenker prallte mit seinem Pkw gegen eine Verkehrsleiteinrichtung, fuhr gegen einen Zaun und donnerte dann noch gegen zwei Bäume.