Pensionist (81) mit Traktor abgekommen

Der Pensionist war damit beschäftigt, einen Fußweg von Stauden zu befreien und den Weg so wieder gangbar zu machen. Dabei fuhr er rückwärts mit seinem Traktor den Weg entlang und geriet mit dem linken Hinterreifen an den Wegrand. Das Erdreich gab dabei unter dem schweren Gerät nach. Der Traktor überschlug sich dabei mehrmals und blieb nach etwa zehn Metern auf einem Parkplatz stehen. „Der Traktor war mit Überrollschutz ausgestattet, so erlitt der Landwirt lediglich Rissquetschungen im Bereich der Stirn“, schildert ein Polizist.