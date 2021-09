Reitshammer punktet als Dritter über 100 m Brust

Olympia-Teilnehmer Bernhard Reitshammer hat am Freitag in Neapel mit Rang drei über 100 m Brust für den bisher ersten Einzel-Podestplatz eines Österreichers im Rahmen der heurigen, in der vergangenen Woche begonnenen International Swimming League (ISL) gesorgt. Der Tiroler schlug in 57,84 Sek. an. 25 Minuten später absolvierte Reitshammer wieder diese Distanz, diesmal in einer auch drittplatzierten Mixed-Lagenstaffel seines Teams Iron.