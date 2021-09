Villacher Biker krachte in anderen Motorradfahrer

Am Freitag gegen 16.10 Uhr lenkte ein 26-jähriger Villacher sein Motorrad auf der B86 Tiroler Straße in Villach von Judendorf in Richtung Kärntner Straße. Unmittelbar dahinter folgte ihm ein 22-jähriger Villacher mit seinem Motorrad. Auf Höhe der Einfahrt des dortigen Einkaufszentrums ragte ein unbekannter italienischer SUV leicht in die Fahrspur. Der 26-jährige Biker bemerkte dies und leitete eine Bremsung ein. Der 22-Jährige bemerkte dies zu spät, versuchte noch eine Vollbremsung einzuleiten und nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem zweiten Motorrad aber nicht mehr verhindern.