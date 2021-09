„Free Drive“: Kettenloser E-Bike-Antrieb enthüllt

Zentraler Bestandteil von „Free Drive“ ist laut einer Mitteilung des Unternehmens ein Generator, der den gleichmäßigen Widerstand am Pedal einstellt und gleichzeitig die Tretleistung des Fahrers aufnimmt. Das rekuperationsfähige System überführt demnach die mechanische Energie, die beim Treten erzeugt wird, in elektrische Energie, die im Radnabenmotor wiederum in mechanische Energie zurückgewandelt wird.