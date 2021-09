Keine weitere Medaille! Neunmal Edelmetall für ÖPC

Österreichs Athleten haben an dem für sie letzten Bewerbstag bei den Paralympics in Tokio keine weitere Medaille errungen. Das Österreichische Paralympische Komitee bilanziert mit neunmal Edelmetall, errungen wurden eine Goldene, fünf Silberne und drei Bronzene. Am Freitag belegte Kanute Markus Swoboda über 200 m Rang fünf, Natalija Eder kam im Kugelstoßen an die siebente Stelle.