Polizist drückte ab: Obduktion abgeschlossen

Die Behörden geben weiterhin nur spärlich Informationen nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 39-jährigen Verdächtigen am Sonntag in Dornbirn preis. Heinz Rusch von der Staatsanwaltschaft erklärte, die angeordnete Obduktion des Getöteten sei inzwischen durchgeführt worden. Das Ergebnis könne man aber nicht mitteilen! Man führe in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Tirol weiter Ermittlungen durch, hieß es.