Gemeinsamer Appell: „Schulen müssen offen bleiben“

Vor dem Schulstart in zwei Wochen trafen sich am Dienstag noch Experten, Politiker, Schüler- und Elternvertreter in der Bildungsdirektion zu einem Gipfeltreffen. Dabei wurden die aktuellen Vorgaben und Maßnahmen des Bundes im Detail besprochen und etwaige Missverständnisse geklärt. In einem Punkt waren sich alle einig: „Die Schulen müssen so lang wie möglich offen gehalten werden!“