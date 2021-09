Kreative Ideen: Ziegen oder Geldregen fürs Impfen

USA und Hongkong besonders großzügig

In den USA gibt es in beinahe allen Bundesstaaten Lotterien mit teils enormen Gewinnsummen, in Kalifornien werden etwa insgesamt 116,5 Millionen Dollar verlost. In anderen Teilen des Landes stehen Studienplätze, Flüge, Waffen oder sogar Joints auf der Gewinnliste. In Hongkong kann man mit der Impfung zu einer Eigentumswohnung kommen. Es geht aber auch bescheidener: Auf der indonesischen Insel Java werden Ziegen verlost, in Thailand sind es Kühe. Tschechien will Beamte mit zwei zusätzlichen Urlaubstagen zur Impfung locken.