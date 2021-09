Israel: Neuinfektionen erreichen neuen Höchstwert

In Israel klettern die Corona-Zahlen weiter nach oben. Nun hat die Zahl der Neuinfektionen sogar den höchsten Stand seit Beginn der Covid-Pandemie erreicht. Es seien 11.187 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der neue Höchststand wurde am Tag nach dem Schulbeginn veröffentlicht - Experten hatten davor gewarnt, dieser könnte das Infektionsgeschehen noch weiter befeuern. Es ist bereits der dritte Tag in Folge mit mehr als 10.000 neuen Fällen in Israel.