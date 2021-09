Betrunkener ging zum „Chillen“ in ein Sumpfgebiet

Zu einem Rettungseinsatz der anderen Art kam es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Ein 29-jähriger Mann wollte am Öschlesee seinen Angaben nach „chillen“, als er während eines Spaziergangs in der Dunkelheit die Orientierung verlor. Dabei geriet er in ein Sumpfgebiet, wo er letztlich im Morast stecken blieb.