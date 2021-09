Haft und Einweisung nach wilder Irrfahrt

Der Angeklagte leidet an einer Persönlichkeitsstörung, er ist also psychisch krank. Am 12. März setzte er sich laut Anklage in seinen silbernen Audi: Einen Führerschein besaß er nicht mehr, die Kennzeichen waren gestohlen. Dennoch raste der Tiroler teils mit bis zu 220 Stundenkilometern über die A10. Er gefährdete durch riskante Überholmanöver das Leben anderer. Nach der Autobahn-Abfahrt Eben brauste er noch mit mehr als 100 auf dem Tacho durch das Ortsgebiet. In Altenmarkt stellte die Polizei einen Streifenwagen quer. Dabei prallte der Lenker gegen das Polizeiauto und ließ sich trotz Gegenwehr festnehmen.