Menschen die Chance aufs Leben schenken!

Beide warten auf eine lebensrettende Stammzellenspende. Doch den passenden Spender zu finden, gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Durch Typisierungen werden über einen Wangenabstrich Gewebemerkmale bestimmt. Diese werden in einer internationalen Datenbank registriert. In NÖ wird die Suche nach Spendern vielerorts tatkräftig unterstützt. In St. Pölten von der städtischen Epidemieärztin Gabriele Leister, die selbst eine Stammzellenspende erhielt. Auch mit ein Grund, warum sie die Typisierungsaktion am 11. September gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ im St. Pöltner Saal der Begegnung unterstützt.