Gültigkeitsdauer: Länder für einheitliche Regelung

In Tirol ist eine reduzierte Gültigkeitsdauer derzeit ebenso wenig angedacht wie in Vorarlberg. Auch dort ist man bestrebt, in Sachen Gültigkeitsdauer in Abstimmung mit dem Bund und den anderen Bundesländern im Sinne der Einheitlichkeit bundesweit geltende gemeinsame Lösungen zu finden. Ebenso werden Niederösterreich und das Burgenland keine eigenen Schritte unternehmen.