Höchststand seit Ende April: 1848 Neuinfektionen

1848 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden, mehr neue Fälle innerhalb eines Tages gab es zuletzt am 30. April. 1574 Neuinfektionen waren es noch vor einer Woche. Die Zahl der Patienten in den Spitälern stieg weiter an.