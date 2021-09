Jetzt droht ein Pädagogenmangel in Salzburg

Alleine in der Stadt Salzburg sind derzeit 15 Stellen für Kindergartenpädagogen ausgeschrieben. Vizebürgermeister Bernhard Auinger ist sich sicher, dass es nicht nur den öffentlichen Einrichtungen so geht und lädt noch diese Woche zum Krisengipfel. Auch in Schulen leisten die Lehrer zahlreiche Überstunden.