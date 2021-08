Sommerschule als Vorbereitung für den Unterricht

Zum Start der Sommerschule schaute die „Krone“ beim Unterricht in der Mittelschule Harbach in Linz vorbei. 41 Schüler, aufgeteilt in vier Gruppen, haben sich für die kommenden zwei Wochen angemeldet. Von der fünften bis zur achten Schulstufe sind alle dabei. Oberösterreichweit sind es 2149 Volksschüler und 2418 Kinder aus der Sekundarstufe I und II. Doch einige dürften bereits vergessen haben, dass sie sich angemeldet haben und erschienen am ersten Tag einfach nicht.