Forscher: Meist-mutierte Corona-Variante entdeckt

Mutiert „fast doppelt so schnell“

Konkret haben sie bereits im Mai die Variante „C.1.2“ entdeckt, die unmittelbar auf die ursprüngliche Beta-Mutation „C.1“ zurückzuführen ist. Überraschend dabei: „C.1“ war in dem Land zuletzt im Jänner nachgewiesen worden. Das Virus sei dabei „wesentlich mutiert“ und habe sich damit weiter vom Ursprungstyp aus Wuhan weiter entwickelt als jede andere Variante zuvor - es mutiert im Vergleich „fast doppelt so schnell“, wie der US-amerikanische Epidemiologe Eric Feigl-Ding erklärt.