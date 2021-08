Vegane Wraps frisch vom Bike am Lienzer Hauptplatz

Eine mobile Küche

Das Bike ist für die Arbeit und die Zubereitung der Leckereien bestens ausgestattet: Eine Kühlung hält die Lebensmittel frisch, ein Waschbecken sorgt für die notwendige Hygiene und zwei Akkus halten die Technik am Laufen. Neu ist seit einiger Zeit eine externe Grillplatte: „Damit ist die Schlange nicht mehr so groß und die Wartezeit bei den Gästen nicht mehr so lange“, erklärt Steiner.