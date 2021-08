Pensionsgast haut ab, ohne Rechnung zu bezahlen

Um hunderte Euro geprellt

Am Donnerstag bestieg der Gast dann sein Fahrrad, um bei der Bank Geld abzuheben - so behauptete er zumindest. Allerdings kehrte er nicht wieder zur Pension zurück und hinterließ eine offene Rechnung über Unterkunft und Verpflegung, die sich auf mehrere hundert Euro beläuft. Am nächsten Tag meldete sich der Mann telefonisch beim Vermieter der Pension und begründete seine Abreise mit einem Unfall seiner Tochter.