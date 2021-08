Ärmste Opfer des Umsturzes: Die Kinder von Kabul

Die ärmsten Opfer des Umsturzes sind aber die Kinder! Ergreifend das Bild des Vaters, der sein Baby US-Marines anvertraut. Drastisch zeigt das Foto, wie ein Soldat den weinenden Säugling am Arm packt und über den Stacheldrahtzaun hebt. Wie verzweifelt muss dieser Papa wohl gewesen sein? Er wusste nicht, wann, wo oder ob er den Kleinen jemals wiedersehen wird ... In diesem Fall war das Schicksal gnädig. Amerikanische Militärs brachten das Baby behutsam in ein Spital am Flughafengelände. „Das Kind wurde behandelt und seinem Vater zurückgebracht“, so Pentagon-Sprecher John Kirby. Selbst dem abgebrühten Politprofi war die Rührung über „den Akt des Mitgefühls“ anzusehen.