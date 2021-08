Frauen im Gesundheitssektor sollen wieder arbeiten

Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan haben alle im öffentlichen Gesundheitssektor beschäftigten Frauen aufgefordert, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Das Gesundheitsministerium weise alle weiblichen Mitarbeiter in der Hauptstadt und den Provinzen an, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, hieß es in einem Tweet des Taliban-Sprechers Zabihullah Mujahid von Freitagabend. Der Ausübung ihrer Arbeit stehe nichts im Weg.