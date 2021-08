Last-Minute-Abgänge? Schwere Zeiten für Adi Hütter

Hütter steht nach dem 0:4-Debakel bei Bayer Leverkusen vor schwierigen Aufgaben. Thuram fehlt, in der Defensive stehen zudem ÖFB-Teamspieler Lainer (Knöchelbruch) und Ginter (Corona-Quarantäne) nicht zur Verfügung. Alassane Plea und Ramy Bensebaini sind angeschlagen. Union ist nicht der Lieblingsgegner der Gladbacher. In drei Pflichtspielen im Stadion an der Alten Försterei schafften die Borussen keinen Sieg, blieb in den jüngsten drei Spielen aber auch ohne Niederlage.