Geheimdienste: Corona-Ursprung nicht gefunden

Zweifel an Mission eines WHO-Expertenteams

Ein Expertenteam der WHO hatte im Jänner im Zuge seines Besuchs in Wuhan ebenfalls keine ausreichenden Beweise für die eine oder andere Theorie finden können. An der Untersuchung und dem Bericht wurden aber schnell Zweifel laut. Viele Länder äußerten Besorgnis darüber, dass den internationalen Experten bei ihrer Untersuchung in China Zugang zu wichtigen Daten verwehrt worden sei.