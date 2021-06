Westliche Forscherin nimmt Wuhan-Labor in Schutz

Die Australierin Danielle Anderson gilt als anerkannte Virologin und war von 2016 bis kurz vor dem Ausbruch der Corona-Infektionen in Wuhan in dem Hochsicherheitslabor tätig. In einem Interview mit der Nachrichtenseite bloomberg.com wundert sich die Australierin über das Bild, das in zahlreichen Medien von ihrem ehemaligen Arbeitsplatz gemalt wird. Von mutmaßlich erkrankten Kollegen Wochen vor Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs hat sie nach eigenen Worten nichts erfahren (siehe auch Video unten).