Corona-Ursprung: WHO will Labors in Wuhan prüfen

Der Ursprung für SARS-CoV-2 ist noch immer nicht geklärt. Die Theorie, dass sich das Virus durch einen Laborunfall in Wuhan ausbreiten konnte, erhielt zuletzt durch einen US-Geheimdienstbericht neuen Auftrieb. Obwohl Experten diese These für unwahrscheinlich halten, macht die WHO jetzt Druck: Sie kündigte in einem Brief an die Mitgliedsländer eine neue ständige Arbeitsgruppe an, die bei der Suche nach der Corona-Quelle ausdrücklich auch die Labors in Wuhan inspizieren soll.