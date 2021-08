Drei Senioren bei Küchenbrand in Garsten verletzt

79 Helfer im Einsatz

Sie wurden erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Steyr gebracht. Insgesamt 79 freiwillige Helfer von fünf Feuerwehren standen im Einsatz. Nachdem alle Personen in Sicherheit waren, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Wie die Brandermittler am Freitagvormittag feststellten, hatte ein elektrischer Defekt bei einem Toaster in der Küche das Feuer verursacht.