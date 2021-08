Stonestreet lässt Verlobte nach Fan-Spott altern

Stonestreet hatte am Sonntag auf Instagram die Verlobung mit Schweitzer bekannt gegeben. Zu den drei Fotos des Paares, auf denen die 41-Jährige stolz ihren dicken Verlobungsring in die Kamera hält, witzelte der Ehemann in spe: „Sie sagte ‚Meine Leute werden sich bei deinen Leuten melden‘.“.