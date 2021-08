Leitspital: Verzögerungen kosten immer mehr Geld

Demnach butterte die Kages bis dato 427.000 Euro in das Klinikprojekt, das am Ende 250 Millionen Euro kosten soll. Der Gesundheitsfonds musste 212.000 Euro locker machen, das Land Steiermark 56.000. Macht in Summe fast 700.000 Euro nur für die Planungsarbeiten. Dazu kommen 130.000 Euro, die die Kages in eine im Herbst startende EU-weite Ausschreibung investiert.