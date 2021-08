Wenig Spaß in der Schule

Liebe Leserinnen, liebe Leser, in gut zwei Wochen wird das neue Schuljahr beginnen. Die Botschaft der Zuständigen im Bildungsbereich ist dieselbe wie vor einem Jahr: Alle wollen möglich viel Präsenzunterricht, längere Phasen des Distance Learnings sollen vermieden werden. Passieren soll dies mit dem 4-Punkte-Plan (Frühwarnsystem, Testen, Impfen, Lüften), der auf Bundesebene kreiert wurde. Fakt ist - für die Mädchen und Buben wird auch in diesem Schuljahr nichts sein, wie es mal war. Mit regelmäßigen Tests, Sicherheitsstufen, die das Tragen von Masken oder eben Distance Learning vorsehen, macht Schule doch keinen Spaß! Sehr viel Spaß dürften hingegen die Mitarbeiter bei WolfVision in Klaus haben - sie werden wohl den größten Auftrag der Firmengeschichte an Land ziehen und 2800 Präsentationssystem nach Puerto Rico verkaufen. Gute Stimmung und Vorfreude herrscht auch beim Dornbirner Messeteam. Für das Großevent im Herbst wurde ein eigenes Bier gebraut. Unter dem Motto „wieder zämmko“ setzt Messechefin Sabine Tichy-Treimel in diesem Jahr ganz bewusst auf Nähe und knüpft unter Einhaltung der 3-G-Regelung an alte Zeiten an: Auf der Messe soll es weder Maskenpflicht noch Mindestabstände geben. Viel Vergnügen beim Lesen der heutigen Printausgabe bzw. den Online-Beiträgen wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen