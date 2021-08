Liebe durch dick und dünn - auch beim Sex!

Für den Spaß am Sex ist das aktuelle Gewicht auf der Waage eigentlich nebensächlich. Relevant ist vielmehr, wie man sich in seinem Körper fühlt. Es gibt übergewichtige Menschen, die mit ihrem Körper genauso wie er ist, zufrieden sind - und das auch ausstrahlen. Allerdings hängt dieses positive Körperbild oft mit der Jugendzeit zusammen, die das spätere Leben maßgeblich prägt. Norwegische Forscherinnen haben die sexuelle Entwicklung von Jugendlichen bis ins Erwachsenenalter verfolgt und herausgefunden, dass die Freude am Sex von dem Körperbild abhing, das die Befragten als Jugendliche in den 1990er Jahren hatten. Das Körpergewicht war für die sexuelle Zufriedenheit der Erwachsenen hingegen egal. Sich so wie man ist begehrenswert zu fühlen, ist also eine Generationen-Aufgabe: Vermitteln wir jungen Mädchen und Burschen heute ein positives Körperbild, helfen wir ihnen später, als Erwachsene, ihre Lust am Sex zu halten, selbst wenn sich ihre Körper verändern.