Schönheitsideale: Ein bisschen viel verlangt

Vor einigen Jahren habe ich zu Schönheitspraktiken geforscht, das heißt dazu, was Frauen und Männer aus verschiedenen sozialen Schichten machen, um sich zu verschönern. Interessanterweise haben viele Frauen in den Interviews erzählt, dass sie sich schminken, stylen, usw. - nicht für andere, sondern nur für sich selbst. Sie versuchen sich an die gängigen Schönheitsnormen anzunähern, um in ihren eigenen Augen schön zu sein. Die Anderen spielen dabei angeblich keine Rolle. Ich glaube, dass das nur zum Teil stimmt. Die Anderen sind nämlich immer schon in uns drinnen. Den männlichen Blick auf weibliche Körper haben heterosexuelle Frauen verinnerlicht. Es scheinen dann plötzlich die eigenen Abwertungen, die eigenen Ansprüche zu sein, an denen sie sich messen - und vielleicht scheitern. Essstörungen sind nur ein extremes Beispiel für diesen Kampf, den viele Menschen, Frauen vor allem, gegen ihren Körper führen.