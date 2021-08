Blackwater-Gründer: Flugticket aus Kabul um 6500 $

Die Zeit läuft jenen Menschen, die vor dem Terrorregime der Taliban fliehen wollen, davon. Deutschland kündigte an, die Luftbrücke aus Kabul bereits am Donnerstag beenden zu wollen. Auch Großbritannien wolle die Evakuierung bis spätestens Monatsende abschließen, berichtete der „Guardian“. US-Präsident Joe Biden hält ebenfalls am Abzug seiner Truppen bis Dienstag fest - das Zeitfenster für eine sichere Ausreise schließt sich also rasch. Belgien stellte bereits am Mittwoch seine Rettungsflüge ein.