Deutschland beendet Evakuierung aus Kabul

Das Zeitfenster für die militärische Evakuierung aus Afghanistan schließt sich nun schneller, als in Europa erhofft. Da die USA an ihrem Truppenabzug per 31. August festhalten, will nun die Deutsche Bundeswehr Medienberichten zufolge ihre Luftbrücke aus Kabul schon am Donnerstag beenden. Dann solle der letzte Militär-Transporter vom Typ A400M aus der afghanischen Hauptstadt abheben.