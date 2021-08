Zwei Vorarlberger bei schwerem Autounfall getötet

Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war mit seinem Beifahrer (43) und zwei weiteren Passagieren (14,20) auf der deutschen Autobahn A96 unterwegs. Als er auf die Bundesstraße in Richtung Ravensburg abbiegen wollte, geriet der BMW mit Vorarlberger Zulassung vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern und in der Folge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Lkw. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer starben noch an der Unfallstelle, die beiden Passagiere auf der Rückbank wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden.