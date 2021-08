Wolf und Bär: Heuer bereits 300 Tierrisse in Tirol

Im Zuge von Untersuchungen wurde heuer erstmals ein weiblicher Wolf im Tiroler Unterland nachgewiesen. Das Raubtier soll im Juli Schafe in Hopfgarten/Kelchsau (Bezirk Kitzbühel) gerissen haben. Die Wölfin trage die Bezeichnung „126FATK“. Alles in allem seien in diesem Jahr in Tirol bereits 300 Schafe sowie vereinzelt auch Rinder von Raubtieren gerissen worden. Darüber hinaus gab das Land am Donnerstag die Ergebnisse weiterer Untersuchungen bekannt.