Bär oder Wolf? Ochs und Mutterkuh attackiert

Der Ochse könnte möglicherweise auch abgestürzt sein. Dieser musste laut Land an Ort und Stelle durch einen Gnadenschuss erlöst werden. Am Mittwoch hat der zuständige Amtstierarzt die Tiere begutachtet. „Es besteht der Verdacht auf die Beteiligung eines großen Beutegreifers. Näheres werden die Ergebnisse der genetischen Untersuchung ergeben“, so das Land in einer Aussendung.