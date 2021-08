„Wir können jetzt nicht alle Almen einzäunen!“

In einem Stall in Jerzens versuchten am Donnerstag Besitzer und Tierarzt jene Mutterkuh zu retten, die in der Nacht auf Dienstag durch den Angriff eines Bären oder Wolfs im nahen Riegetal schwer verletzt worden ist. Ein ebenfalls attackierter Ochse musste bekanntlich notgeschlachtet werden. „Wir wissen immer noch nicht, ob die Kuh überlebt“, sagt Hirte Klaus Schrott.