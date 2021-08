Auf Autobahn angefahrener Wolf wird untersucht

Totes Kalb in Mieders entdeckt

Am vergangenen Freitag wurde auf einer Alm im Gemeindegebiet von Mieders im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ein neugeborenes Kalb tot aufgefunden. „Nach amtstierärztlicher Begutachtung besteht der Verdacht auf Beteiligung eines Wolfs“, so das Land. Die genetische Abklärung läuft.