Die Darts-Stars kommen wieder nach Österreich

Salzburg ist zum ersten Mal Austragungsort dieses Events, das seit seiner Einführung im Jahr 2008 in Deutschland, Belgien und den Niederlanden stattgefunden hat. Die beliebte Salzburgarena war 2020 bereits Austragungsort der World Series of Darts Finals und des World Cup of Darts und wird nun also das dritte TV-Event der PDC innerhalb eines Jahres beherbergen.