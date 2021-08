„Papa, wie kann das sein, dass dich niemand will?“

Es ist eine rührende Geschichte, die in der Fachzeitung „The Athletic“ erschien. Wenigen Spielern wurde eine solche Zukunft vorausgesagt, wie Jack Wilshere. Der Bub von Luton Town, der schon 2001 von der Arsenal-Akademie entdeckt wurde, wurde mit Xavi und Andres Iniesta verglichen. Überhaupt konnte er dribbeln, wie sonst nur Spanier in England. 2011 war er gegen Barcelona in der Champions League „Man of the Match“. Und Arsenal baute auf ihn.