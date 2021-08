Ab 2023 Kerne für Bäcker aus der Ölmühle

Gestern erfolgte der Spatenstich, bald beginnen die Bauarbeiten, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2023 geplant! Schlag auf Schlag geht’s am Standort von Speiseöl-Hersteller VFI in Ennsdorf. Die Welser investieren 30 Millionen Euro in den Ausbau der Ölmühle, in der dann auch Kerne für Bäcker „zubereitet“ werden.