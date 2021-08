Prostituierte rechnet mit Erotikportal Onlyfans ab

Die Australierin Tilly Lawless arbeitet als Prostituierte und Autorin. In ihrem neuen Buch namens „Nothing But My Body“ rechnet sie mit ihrer Zeit auf Onlyfans ab - und zerstört den Mythos, dass die Plattform Models über Nacht reich mache. Lawless: „Sicher, die besten zwei Prozent machen dort ein großartiges Einkommen. Aber das heißt, dass 98 Prozent nicht ansatzweise so viel Geld machen.“