Die Flieger vom Feistritzer Moos feiern 30 Jahre

Enthusiasten bauen sich ihre Flugzeugmodelle selber

Vom günstigen Styropor-Flieger bis zu großen, originalgetreuen Flugzeugmodellen mit einem Gewicht bis zu 25 Kilogramm hebt alles in Feistritz ab. Der 68-Jährige zählt sich selbst noch zu jenen Enthusiasten, die sich ihre Modelle selbst bauen. Eben erst ist Wallners Nachbau einer Oberlerchner Mg 19 Steinadler im Maßstab 1:2 fertig geworden. „Das war ein legendärer zweisitziger Segelflieger, der in der Nachkriegszeit in Seeboden am Millstätter See gefertigt wurde“, so Wallner. Besonders stolz ist man im Verein, dass mit dem Villacher Gernot Bruckmann auch ein vierfacher Modellflug-Weltmeister Mitglied ist, der hier auch das Fliegen der Modelle erlernt hat. Auch sonst haben die Piloten der Modellfluggruppe Feistritz/Gail alles gewonnen, was es in diesem Sport zu gewinnen gibt.