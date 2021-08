Polizisten traten Tür ein: 95-Jähriger gerettet

Weil sie ihren 95-jährigen Großvater nicht mehr erreichen konnte, wollte eine 35-jährige Linzerin am Dienstag gegen 12.30 Uhr nach dem Rechten in dessen Haus im Linzer Stadtteil Pichling sehen. Sie ist im Besitz eines Haustürschlüssels und gelangte so ins Haus. Bei der Schlafzimmertür kam sie jedoch nicht weiter, da diese von Innen versperrt war. Aufgrund der Befürchtung, dass ihrem Großvater etwas zugestoßen sein könnte, rief sie die Polizei. Die Polizisten konnten an der Tür leise Geräusche wahrnehmen.