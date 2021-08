Favorit Roglic verliert Vuelta-Führung nach Sturz!

Der Auftakt in die zweite Woche der Spanien-Rundfahrt am Dienstag hat einen überraschenden Wechsel in der Gesamtführung gebracht! Der bisher souveräne Topfavorit Primoz Roglic stürzte auf der 189 Kilometer langen Etappe von Roquetas de Mar nach Rincon de la Victoria und musste die Gesamtführung an den Norweger Christian Odd Eiking, dem als Rad-Profi erst drei Siege gelangen, abgeben. Seinen zweiten Etappensieg feierte der Australier Michael Storer vom deutschen DSM-Team.