Auto fing auf Parkplatz Feuer

Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Auto am Montagabend in Schüttdorf in Zell am See Feuer gefangen. Das Auto war auf einem Parkplatz von einem Geschäftslokal abgestellt und fing dann Feuer. Wie es zum Brand kam, war am Montagabend nicht bekannt. Die Feuerwehr Zell am See, Löschzug Thumersbach rückte an und könnte die Flammen schnell löschen. Dabei wurde niemand verletzt.