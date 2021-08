Welser Poet mit dem Mut zum Sprachexperiment

Der Welser Schriftsteller Florian Neuner (49), der in Berlin lebt und arbeitet, ist der neue Stadtschreiber in Graz. Er wurde aus 97 Einreichungen aus 30 Ländern ausgewählt. Der „Krone“ erzählt der Sprachkünstler, wie er die Jury überzeugt hat und seinen einjährigen Aufenthalt in der Literaturstadt nützen will.