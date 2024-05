„Finde es selbstverständlich, allen zu helfen“

Eiskalt und regungslos: So fand Michael Anfang Mai in Gmunden eine Fledermaus. Ohne zu zögern hob der Zwölfjährige aus Kirchham das arme Tier auf, wärmte es in seinen Händen und fuhr mit der Straßenbahn Tierschützerin Gabi Kaar entgegen, die er telefonisch über den Notfall verständigt hatte – wir berichteten über die beherzte Rettungsaktion.