FC Bayern knackt Europas Torrekord von Real Madrid

Der FC Bayern München hat beim Heimsieg gegen den 1. FC Köln einen Rekord im europäischen Fußball aufgestellt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister erzielte beim 3:2 am Sonntag im 74. Pflichtspiel nacheinander mindestens ein Tor. Eine solche Serie in Wettbewerbspartien gelang in Europas Top-5-Ligen (Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien) noch keinem Team.